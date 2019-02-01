خارجية أميركا: نشعر بالقلق من تمثيل حزب الله المصنف إرهابيا في الحكومة

أعلنت وزارة ​الخارجية الأميركية​، في بيان، "ترحيب الولايات المتحدة بإعلان لبنان عن تشكيل الحكومة ​الجديدة​، متقدمة بالتهنئة في هذه المناسبة التاريخية الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيرة إلى "أننا إذ نشيد بالقادة اللبنانيين لعملهم معا من اجل التغلب على العقبات السياسية التي أطالت أمد عملية التأليف، نتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة لتعزيز علاقتنا الثنائية. وفي هذا السياق فإن وزير الخارجية الاميركي يتطلع الى زيارة لبنان".

ولفتت إلى "أننا نشعر بالقلق لكون "​حزب الله​"، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، سوف يستمر في تولي مناصب وزارية وقد أجيز له بتسمية وزير الصحة العامة. إننا ندعو الحكومة الجديدة الى ضمان ان لا توفر موارد هذه الوزارات وخدماتها دعما لحزب الله".

وأملت الخارجية الأميركية أن "تعمل جميع القوى في الحكومة الجديدة على الحفاظ على التزامات لبنان الدولية، و​سياسة​ النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية، بما في ذلك تلك الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1701"، مرحبة "بالبيانات الأخيرة للقادة اللبنانيين الذين أكّدوا الالتزام قرار مجلس الأمن رقم 1701، ومثمنة جهودهم الأخيرة لتجنب تصعيد التوترات على طول الخط الأزرق.

ودعت الخارجية لأن "تقوم حكومة لبنان الجديدة بتدابيرعاجلة لتنفيذ إجراءات جادة وضرورية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان"، مؤكدة على "دعمها القوي لأمن لبنان واستقراره وسيادته، وسوف تواصل الوقوف إلى جانب حكومة لبنان والشعب اللبناني فيما هم يعملون على بناء مستقبل مستقر ومزدهر".