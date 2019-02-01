بقرادوني: تحدي الحكومة هو تنفيذ المشاريع الموجودة في كل وزارة

أكد الوزير السابق كريم بقرادوني أن "هذه الحكومة هي حكومة التحدي فهي وضعت نفسها أمام تحديات كبيرة ولا شك أن هناك إيجابيات كتمثيل المرأة"، مشيراً إلى أن "التحدي أن تكون الحكومة متضامنة مع نفسها وأن تكون فاعلة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت بقرادوني إلى أن "تحدي الحكومة أيضا هو تنفيذ المشاريع الموجودة في كل وزارة إذ إننا لا نحتاج إلى مشاريع جديدة".
وشدد على أن "واجبات الحكومة تتمثل بتلبية بحاجات الناس الضرورية وعلى رأسها الماء والكهرباء بالإضافة إلى مكافحة الفساد".
وأوضح أن "التحدي الأكبر هو الدين العام وعلى الحكومة عن تخفض من الإنفاق"، مشيراً إلى "أنني مع إغلاق وزارة الإعلام إذ إننا لسنا بحاجة إلى إعلام رسمي لأن إعلامنا حر بل نحن بحاجة لحكومة تصميم".
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