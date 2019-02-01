السعودي: تعرفت على إمرأة حديدية لا توفر جهدا لخدمة مدينة صيدا

أكد رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ أنه "ألف مبروك ولادة ​الحكومة​ التي كانت متعثرة جدا"، مشيرة إلى أن "النائبة ​بهية الحريري​ ومجموعة من ​رجال الأعمال​ في صيدا كانوا يدرسون مشاريع تنموية للمدينة وقدموها لرئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ وحمل هذا الوفد برنامج عمل كان يتضمن 34 مشروعاً وتم الاتفاق على تحقيق هذه المشاريع ل​مدينة صيدا​".

وخلال احتفال لتكريم النائبة الحريري، لفت إلى أنه "في عام 2009 كان هناك ​انتخابات​ نيابية وبرنامج الحريري والسنيورة كان عبارة عن المشاريع المقدمة"، موضحاً أن "8 سنوات من العمل مع بهية الحريري تعرفت فيها على إمرأة حديدية لا توفر جهدا لخدمة مدينة صيدا".، مشدداً على أنها "تلعب دورا هاما في عائلتها الصغيرة والكبيرة وهذا بحد ذاته إنجاز آخر".