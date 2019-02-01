 كمال الخير: على الحكومة وضع خطة عمل واضحة لإنقاذ البلد

طالب رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير وضع خطة عمل واضحة لإنقاذ البلد في وقت قياسي، والاسراع في تأسيس رؤية لمستقبل البلد تقوم على النهوض بالقطاعات الحيوية كالنفط والغاز والصناعة والزراعة والسياحة.
وفي تصريح له خلال استقباله وفودا في دارته رأى الخير أن "أي نهوض اقتصادي في لبنان يقوم على ركيزتين: الاولى استخراج النفط والغاز لسد الديون الداخلية والخارجية. والثانية اقامة افضل العلاقات مع سوريا على مستوى الترانزيت والتبادل التجاري واعادة الاعمار وحل ملف النازحين".
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