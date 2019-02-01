النشرة: اقفال مكب ‎كفرصير المحاذي لضفاف نهر الليطاني

افاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ أنه "بناء لتوجيهات محافظ النبطية ‎محمود المولى وبالتعاون مع المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، تم اقفال مكب ‎كفرصير المحاذي لضفاف نهر الليطاني نهائيا بعد تأمين مكب آخر في معمل ​الزرارية​ وتعمل الفرق الفنية في البلدية على نقل المكب".

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