قمرالدين عرض مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لمشاريع تنموية بطرابلس

ناقش رئيس بلدية ​طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​، مع وفد من "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي- "giz، تقدّمته مديرة الوكالة في ​لبنان​ كريستيان غايتغنس، التقاه في مكتبه في القصر البلدي، المشاريع المقترح تنفيذها في طرابلس بتمويل من ​الاتحاد الأوروبي​، وهي تؤدّي إلى توفير فرص عمل وتقوي الاندماج الاجتماعي، واّلتي يستمرّ العمل فيها ثلاث سنوات.

في هذا الإطار، لفت قمرالدين إلى أنّ ""الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" تنفّذ مشاريع تنموية في منطقة ​الشمال​ مموّلة من الاتحاد الأوروبي، وجزء كبير من هذه المشاريع لطرابلس، وهذا الاجتماع جاء تتويجًا لخمسة اجتماعات سابقة"، مبيّنًا أنّ "قبل أسبوع، التقيت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ​بيروت​ وتحدثنا حول المشاريع الّتي يمكن أن تنفذ في طرابلس، وبما أنّ المبلغ المخصّص كبير، أحببت تنفيذ مشاريع مستدامة وليس مشروع نشاطات لمدّة زمنية صغيرة وينتهي العمل".

وركّز على أنّ "هذه النشاطات يجب أن تستمرّ لكونها تعمل على تنشيط حركة الناس لمدة زمنية محددة، من هنا كان اصراري على انشاء مركز التكافل الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنّ "​وزارة الشؤون الإجتماعية​ أضافت إلى المركز نشاطًا يُعنى بالفنون، وهذا عمل مستدام ومهمّ جًّدا". ونوّه إلى أنّه "كان هناك بعض المعارضة من "الوكالة الألمانية"، ومع إصراري عادوا واقتنعوا بوجهة نظري، ولا سيما أنّ المشروع يخدم طرابلس والجوار، وهو في النهاية مكسب للمدينة".

كما أوضح "أنّنا تحدّثنا أيضًا عن جملة مشاريع، منها مشروع تأهيل المشتل الجديد للبلدية الّذي سينتقل العمل إليه قريبًا، وكذلك جرى خلال الاجتماع تأكيد الإلتزام التام للمشاريع الستة التي قدمناها للوكالة"، مشدّدًا على أنّ "اجتماع اليوم هو الأهم، نظرًا إلى النتائج المثمرة الّتي تحقّقت خلاله. الأمور وضعت على الطريق الصحيح ومباشرة العمل في القريب العاجل".