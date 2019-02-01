أبي خليل: لخلق فرص عمل للنهوض بمنطقة عاليه

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، خلال جولة على بعض معامل المنتوجات المحلية في ​قضاء عاليه​ يرافقه مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​، أن "هذه الجولة لها دلالة على اننا نحن نرى كل هذه المعدات المتطورة والحرفية"، مشيراً إلى "أننا وعلى مدة طويلة حملنا الزراعات والصناعات الموجودة في لبنان لان هذه الزراعات والصناعات التقليدية كانت تكفي مستوى ​الحياة​ التقليدية المعاشة سابقا، ولكن اليوم مع تطور نمط الحياة ومتطلباتها لم تعد هذه الزراعات والصناعات تكفي وتقوم بالمطلوب وبدأت تموت، ونحن ما نقوم به اليوم وبوجود رياديين خرجوا من الاطار التقليدي الى التطور، والمواصفات متفوقة ومطلوبة عالميا في الاسواق التي سنذهب اليها ومن الطبيعي في هذه المواصفات ان يكون لدينا سوق خارجية".

واعتبر ان "هذا الجهد يقوم به طرفان من صناعيين ومزارعين لبنانيين وبامكاننا التفوق بهذا الاطار والجهد الاخر من الملحقين الاقتصاديين لتعريف الاسواق التي هم ذاهبون اليها على منتوجاتنا والمصنوعات اللبنانية".

شوكر أبي خلي "الذين اتاحوا الفرصة لنا لدعوة الملحقين لزيارة ​القضاء​ للتعرف على بعض المنتوجات التي تنتج هنا والتي نتمنى ان تتوسع اكثر لان هذا القضاء من الاقضية الذي تحمل كثيرا خلال ​الحرب اللبنانية​ وبعضه تهجر، وحقيقة عبر سنوات طويلة لم يكن هناك من عمل جدي للعودة لهذا القضاء، اكيد نحن استطعنا تقديم الكثير وقد اعدنا له البنية التحتية والتي منذ 25 سنة لم تنجز والان اكتملت واصبحت افضل من اقضية اخرى، والان ايضا عبر ​وزارة المهجرين​ التي اصبحت معنا ولرفيق لنا سينفذ ​سياسة​ وضعناها نحن مسبقا لنعيد ليس اهلنا فقط الى هذه المنطقة ولكن سنعيد الاستثمارات لها وسنكملها باجراءات تحضيرية للصناعيين والمستثمرين لكي ينتقلوا الى هذه المنطقة، ليخلقوا فيها اعمالا جديدة وفرص عمل تتكامل مع الاسواق التي ستقومون بفتحها انتم لكي نستطيع النهوض بهذه المنطقة".