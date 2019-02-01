وصول سعد الحريري إلى صيدا للمشاركة في تكريم النائبة بهية الحريري

وصل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى صيدا، للمشاركة في حفل تكريمي يرعاه، لمناسبة منح النائبة ​بهية الحريري​ الميدالية الدولية للتميز في القيادة.

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