الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ترحب بتقلد 4 نساء حقائب وزارية

شكرت "​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​"، في بيان، كلا من "​رئاسة الجمهورية​ و​رئاسة الحكومة​ لاستجابتهما لطلبها بتعديل إسم وزارة في الحكومة ​الجديدة​ لتصبح وزارة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​"، داعية "الجميع، من جهات رسمية وخاصة، إلى اعتماد مبدأ التعاطي بإيجابية في المرحلة المقبلة، وأخذ المبادرة في طرح الحلول لوطنٍ أفضل يتساوى فيه جميع مواطنيه".

ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتقلد 4 نساء حقائب وزارية في الحكومة للمرة الأولى في ​تاريخ لبنان​، آملة أن "تكون هذه الخطوة بداية واعدة لمشاركة أكبر للنساء الكفوءات في الحكومات المقبلة".