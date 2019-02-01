ظريف: أي اتفاق مع الحكومة الأميركية لا يستحق الحبر الذي يُكتب به

رأى وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على إعلان ​الولايات المتحدة الأميركية​ عزمها الانسحاب من معاهدة​الصواريخ​ النووية المتوسطة المدى مع ​روسيا​، أنّ "أيّ اتفاق مع ​الحكومة الأميركية​ لا يستحقّ الحبر الّذي يُكتب به، حتّى المعاهدات الّتي صادق عليها ​الكونغرس الأميركي​".

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستعلّق التزاماتها كافّة بمعاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة، والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة الّتي ستكتمل خلال ستة أشهر، إلّا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصّات والمعدّات الّتي تنتهكها".