زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يهز جنوب المكسيك

أكدت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن زلزالاً بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر هز جنوب المكسيك. ووقع الزلزال بولاية تشاباس المكسيكية بالقرب من الحدود مع غواتيمالا. وكانت بؤرة الزلزال بعمق 68 كيلومترا قرب شواطئ المحيط الهادئ بجنوب المكسيك. وافادت وسائل إعلام بأن الزلزال كان من الممكن الإحساس به في العاصمة المكسيكية، حيث تم إجلاء موظفين من بعض المباني، على الرغم من عدم وجود دمار، وكذلك في غواتيمالا والسلفادور.

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