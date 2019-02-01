خارجية روسيا: أميركا ليست ضد استخدام الإرهابيين في سوريا لمصالحها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "الولايات المتحدة ليست ضد استخدام من لا شك في أنهم إرهابيين في غاياتها الجيوسياسية".
وأوضحت الوزارة أنه "كما نرى على مثال ما يحدث في سوريا، أميركا ليست ضد استخدام حتى من لا شك في أنهم إرهابيين، خلال 8 سنوات من الحرب في سوريا تقوم الأجهزة الأميركية المختصة بدعم المجرمين المرتبطين بشكل مباشر بتنظيم "القاعدة" خلافا حتى لقوانينها. وتعول على تغيير السلطة في دمشق باستخدامهم".
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