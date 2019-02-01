بالصور.. "عروس الصعيد" تتألق على المسرح الكبير بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قدمت فرقة المنيا التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة، عدداً من التابلوهات الفنية التراثية التي تحاكي الموروث الشعبي للمحافظة في لوحة فنية معبرة.

جاء ذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة المتميزة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبي، بالتجمع الخامس.

تضمنت الفقرات رقصة "البنت المنياوية، والسحجة، وسامر التحطيب، والطهور، ونخل عالى، والتنورة"، واختتمت عروضها بفقرتى آلات شعبية "النعناع، الخسوف"

تأسست فرقة المنيا عام 1968 وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية وحصلت على عدة جوائز من داخل مصر ومن خارجها وأخرها المركز الأول بدولة تايلند ودولة الهند.