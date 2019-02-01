محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
قالت الفنانة ليلى علوي، إنها قبلت المشاركة في فيلم "بحب السيما" الذي شاركها في البطولة الفنان محمود حميدة، لإيمانها بوجود تطرف في كل الأديان.
وأضاف علوي، في لقاء مفتوح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الفيلم من أهم تجاربها السينمائية، م
تابعة: "انتهينا من تصوير فيلم "بحب السيما" عام 2001 وعُرض عام 2004، بعد الحصول على حكم قضائي بعرضه بعدما منعته الرقابة".
ووجهت علوي، التحية للقضاء المصري الذي انصف العديد من الأعمال الفنية قائلة: "لولا القضاء المصري ماكانت العديد من الأعمال الفنية ترى النور".
كانت هذه تفاصيل خبر "علوي": "بحب السيما" عُرض بحكم قضائي.. والقضاء أنصف العديد من الأعمال الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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