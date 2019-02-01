بالطبل والمزمار.. أهالي "بني حسن" يستقبلون وزير السياحة في المنيا للإعلان عن كشف أثري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

استقبل أهالي قرية بني حسن الشروق في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة الآثار، بالإضافة إلى عددٍ من سفراء الدول، لزيارة المنطقة الأثرية هناك.

ومن المقرر أن يشارك وزراء السياحة والآثار والتعليم العالي، في الاحتفالية التي تُقيمها جامعة المنيا، غدا السبت، للإعلان عن كشف أثري كبير داخل منطقة تونا الجبل في مركز ملوي.

الخليج 365، تواصل مع عددٍ من المسؤولين الأثريين، والمشاركين في عملية الاكتشاف، وتوصل إلى معلومات حول الكشف الأثري الجديد.

وأوضح مصدر داخل البعثة الأثرية، أن الكشف الجديد عبارة عن بئرين، فتحة البئر الواحد 135 سنتيمتر، وعمق من 8 أمتار ونصف إلى 9 أمتار، ويقعان بالقرب من استراحة جامعة المنيا في منطقة "تونا الجبل".

وأضاف المسؤولين، أن عملية البحث بدأت منذ العام الماضي، وأحد الآبار وُجد بداخله سلم حجري، والثاني وُجد من غير سلم.

وأوضح أحد المشاركين في عملية الكشف، أنه، على عمق 9 أمتار من الحفر، وُجدت ممرات وغرف مقابر جماعية تضم أعدادًا كبيرة، "رجال، ونساء، وأطفال"، وأكفان ملونة منقوشة، و تابوتًا خشبيًا عليه كتابات تعود إلى عهد الملك بطليموس الخامس، وعملة مكتوب عليها الملك بطليموس الخامس، وتابوتًا من الفخار، وتوابيت حجرية، وأوانٍ فخارية.

وأكد المصدر، أن أكثر ما يُميز هذا الكشف، العثور على مقرة جماعية ذو طراز فريد يرجع للعصر البطلمي للمرة الأولى، موضحا أنها عبارة عن طابقين بها مجموعة من المومياوات تعلوها طبقة من الرمال، ثم مجموعة من المومياوات الأخرى".

وأضاف المصدر، أن ما يميز الكف أيضًا، عدم وجود تماثيل الأوشتي "الخدم" لأول مرة؛ الأمر الذي يُشير إلى احتمالية تعرضها للسرقة من قبل، مُشيرًا إلى العثور على بعض الأقمشة المكتوب عليها بعض الكتابات، يجري ترجمتها.