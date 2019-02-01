ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة إلى 32 شخصاً

جانب من الاشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في غزة - ارشيفية

وكالات

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 32 فلسطينياً، في مواجهات اندلعت اليوم الجمعة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل خلال احتجاجات "مسيرات العودة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة،

أشرف القدرة، في بيان إنه "أصيب 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ45 لمسيرات العودة شرق قطاع غزة".

وأضاف القدرة أن "عشرات آخرين أصيبوا

بالإغماء أو الاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز" المسيل للدموع، مبينا أن بين المصابين "صحافيا (محليا) ومسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرق رفح" في جنوب القطاع.

واليوم الجمعة، سار الآلاف في احتجاجات واقترب عشرات منهم من السياج الحدودي حيث أطلق جنود الاحتلال النار باتجاههم.