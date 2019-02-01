اليمن: مليشيا الحوثي تختطف مدير شئون البلاد بمنظمة سيفروورلد

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي اختطفت مديرة شئون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد.

وقال معمر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "ندين ونستنكر قيام جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للميليشيات الحوثية‬ باختطاف

مديرة شئون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتروالوثائق وإغلاقه".

وأضاف الإرياني: "جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‫الميليشات، وحقيقة هذه الميليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب".