ميركل تحذر من التصعيد في فنزويلا

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل

وكالات

حذرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، من حدوث المزيد من التصعيد في فنزويلا.

يأتي ذلك قبل يومين من انتهاء مهلة الأيام الثمانية التي منحتها عدة دول للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لإعلان انتخابات رئاسية جديدة.

وعلى هامش لقاء مع الرئيس الأرميني نيكول باشينيان، قالت ميركل إنها

"ترغب في تقديم إسهام من أجل عدم حدوث تصعيد".

وطالبت ميركل بأن يتمكن الشعب الفنزويلي من رعاية مصالحه، "وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الانتخابات، ومن هذه الناحية فهذه ليست مهلة حتى يوم

الأحد، المقبل بل عرض مقدم من وزراء خارجية بعض دول الاتحاد الأوروبي للاجتهاد دبلوماسياً من أجل التوصل إلى حل".

وكانت ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى منحت مادورو مهلة الأيام الثمانية يوم السبت الماضي، بحيث إذا لم يعلن عن إجراء انتخابات حرة وعادلة بحلول بعد غد، فإن هذه الدول ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.