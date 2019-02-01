ميركل تحذر من التصعيد في فنزويلا

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حذرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، من حدوث المزيد من التصعيد في فنزويلا.
يأتي ذلك قبل يومين من انتهاء مهلة الأيام الثمانية التي منحتها عدة دول للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لإعلان انتخابات رئاسية جديدة.
وعلى هامش لقاء مع الرئيس الأرميني نيكول باشينيان، قالت ميركل إنها"ترغب في تقديم إسهام من أجل عدم حدوث تصعيد".
وطالبت ميركل بأن يتمكن الشعب الفنزويلي من رعاية مصالحه، "وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الانتخابات، ومن هذه الناحية فهذه ليست مهلة حتى يوم
وكانت ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى منحت مادورو مهلة الأيام الثمانية يوم السبت الماضي، بحيث إذا لم يعلن عن إجراء انتخابات حرة وعادلة بحلول بعد غد، فإن هذه الدول ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.
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