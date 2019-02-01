كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يهز جنوبي المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقلت وكالة (أ ف ب) عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، مما دفع بعض المواطنين إلى الخروج من المباني الإدارية والتجمع في شوارع العاصمة مكسيكو سيتي، فيما لم ترد تقارير عن حدوث خسائر جسيمة.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 90 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من قرية سيواتلان في ولاية خاليسكو، وعلى عمق 18 كيلومترا.
قال لويس فيليبي بوينتي مدير وكالة الحماية المدنية في المكسيك بتغريدة على" تويتر" إن السلطات لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن حدوث أضرار أو ضحايا، مشيرا إلى أن الوكالة ستراقب الوضع عن كثب.
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