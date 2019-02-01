كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة فلسطنيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب آلاف المتظاهرين الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة وكسر لحصار، تحت شعار جمعة "أسرانا لستم وحدهم".

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن "أكثر من 15 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي، بعد إطلاق قناصة جيش الاحتلال النار صوب المتظاهرين على حدود قطاع غزة".

وأضافت المصادر، أن من بين المصابين سيدة أصيبت برصاصة في الصدر، شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة، ووصفت جراحها بالخطيرة، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل جنود جيش الاحتلال.

وتوافد ألاف الفلسطينيين للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 45 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، والتي تم تخصيصها لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث عرض الفلسطينيون على منصة الفعالية صوراً للجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة.

وأكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن قضية الأسرى تقف على سلم أولوية فصائل المقاومة الفلسطينية.

وطالب رضوان، المجتمع الدولي برفع الحصار عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن "محاولات الاحتلال التهرب من التفاهمات الأخيرة ستدفعه الثمن"، على حد تعبيره.