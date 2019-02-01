كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عون: تشكيل الحكومة الجديدة أنعش الأسواق المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، إن "تشكيل الحكومة الجديدة أنعش الأسواق المالية، ولاسيما أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، ورفعها الى أعلى مرتبة".

وذكر الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا إن "تشكيل الحكومة الجديدة تجديد للثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل نتيجة التأخير في تأليفها"، مشيراً إلى أن "هذا التأليف أنعش الأسواق المالية ولاسيما أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية ورفعها إلى أعلى مرتبة منذ شهر تموز 2018".

وأضاف رئيس الجمهورية "سنواصل العمل على إعادة الثقة بلبنان بكل ما تتطلبه هذه العملية من جدية، لأن ما مررنا به خلال أزمة التشكيل قد يكون أعطانا درساً مهماً بعدم جواز العبث بقضايا من هذا النوع".

وتناول الرئيس عون "الإنجازات التي تحققت حتى الآن، بدءاً بالاستقرار الأمني بعد محاربة الإرهابيين وطردهم من الأراضي اللبنانية، مروراً بانخفاض عمليات السطو على المصارف، وخطف المواطنين، وانعدام الانفجارات بعد تمكن الجيش والقوى الأمنية من تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة".

وقال: "ما سنعمل عليه بدءاً من اليوم سيكون استكمالاً لما تحقق، وذلك على صعد إحياء الوضعين الاقتصادي والمالي، معالجة أزمة النزوح وتداعياتها، بالإضافة إلى مكافحة الفساد الذي يشكل مرض العصر".

ولفت إلى أن "هذا الأمر بدأ بالفعل من خلال إحالة عدد من الحالات إلى القضاء، وسنبدأ به بالمؤسسات قبل الأشخاص"، مشدداً على "عزمه وسعيه الدائمين للمحافظة على الشباب اللبناني في أرضه".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، قد أعلن مساء الخميس، من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 30 وزيراً، برئاسة سعد الحريري، خلفاً لحكومة الحريري السابقة، بعد أكثر من 8 أشهر على تكليفه.

وضمت الحكومة اللبنانية الجديدة أربع وزيرات، وتمثلت فيها معظم القوى السياسية وفق تمثيلها النيابي في الانتخابات النيابية الأخيرة.