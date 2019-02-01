كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعزز وجودها العسكري في مصراتة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت قوات اللواء بينيرولو، شاركت في الحرب الإيطالية على الأراضي الليبية إبان الحرب العالمية الثانية في مناطق طبرق والعالمين، في النصف الأول القرن الماضي.
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