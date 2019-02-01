إيطاليا: احتجاز سفينة "خيرية" لإنقاذ المهاجرين

وقال خفر السواحل: "لا يمكن للسفينة مغادرة ميناء كاتانيا إلا بعد البت فيها".

كانت الحكومة الإيطالية التي تولت السلطة العام الماضي، أغلقت الموانئ أمام السفن التي تشغلها مؤسسات خيرية وتصر على إعادة توزيع المهاجرين على شركاء في الاتحاد الأوروبي، وهي عملية تتطلب عادة محادثات مطولة.

ووصل إلى إيطاليا 650 ألفاً من مهاجري القوارب منذ عام 2014، لكن نحو 200 فقط يعتقد أنهم وصلوا حتى الآن هذا العام.

وطالب وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي أمر بإغلاق الموانئ، إلى إجراء تحقيق جنائي مع طاقم السفينة.

وقال المتحدث باسم منظمة "سي ووتش"، روبن نويجيباوار: "من الواضح أن هناك ضغطاً سياسياً قوياً من أجل تجريمنا".

وقالت المنظمة الخيرية في بيان: "احتجاز سي ووتش 3 جزء من تحرك طويل الأمد، ومنسق من الحكومة الإيطالية ضد منظمات الإنقاذ البحري".

وهذه السفينة هي الوحيدة التي تبحر في المنطقة.

وتم سحب معظم السفن الأخرى، التي كان عددها ذات يوم يزيد عن 10 سفن، تحت ضغوط سياسية وقضائية.

وقال وزير النقل دانيلو تونينيللي، المسؤول عن خفر السواحل، إن "سي ووتش 3 لا ينبغي أن تنقذ المهاجرين لأنها مسجلة على أنها "يخت ترفيهي" في هولندا.