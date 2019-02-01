فاجعة فاس .. الأكاديمية توضح: التلميذين قتلا وهما يلعبان الكرة في انتظار وقت الدخول للمدرسة

خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، لتأكيد خبر وفاة تلميذين بسبب انهيار سور مدرستهم في فاس.

وقالت الأكاديمية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، إن انهيار السور الخلفي لمدرسة محمد بن عبد الكريم الخطابي على الساعة الثانية وعشر دقائق، بعد ظهر اليوم الجمعة، أدى إلى وفاة تلميذين كانا متواجدان خارج المؤسسة، يلعبان كرة بمحاذاة المؤسسة في انتظار وقت الدخول على الساعة الثانية والنصف زوالا.

وأكد المصدر ذاته أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس والمدير الاقليمي بفاس حلوا بمكان الحادث، بحضور السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية بعين المكان للوقوف على الحادث، مقدمين العزاء لعائلات الضحايا.

وحسب مصادر محلية، يرجح أن تكون الرياح القوية التي عرفتها فاس بعد ظهر اليوم الجمعة، سببا في انهيار سور المؤسسة، فيما لم تكشف السلطات المحلية ولا وزارة التربية الوطنية عن أساباب الانهيار المفاجئ لسور المؤسسة التعليمية.