الاحتلالُ يُسلّم جثمانَي الشهيديْن مطير والأطرَش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمانَي الشهيديْن مجد مطير (26 عامًا) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وجثمان الشهيد معمر عريف الأطرش (42 عامًا)، من مدينة الخليل، وفق ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وعُلِم أن سلطات الاحتلال، سلّمت جثمان الشهيد مطير، قرب بوابة معسكر "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله.

الشهيد مطير

وكان مطير قد استشهد برصاص جنود وشرطة الاحتلال في شارع الواد، بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، في الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وتم تركه ينزف لنحو 40 دقيقة قبل أن يستشهد.

واحتجز الاحتلال جثمان الشهيد مطير في ثلاجاته، قبل أن يُقرر تسليمه لعائلته، فيما لا زال يحتجز جثامين 36 شهيدا، وفقا لـ"وفا".

وفي الخليل، سلّمت سلطات الاحتلال، جثمان الشهيد الأطرش، والمُحتجَز لديها منذ 103 أيام.

وقالت هيئة الشؤون المدنية: "إن الاحتلال سلم جثمان الشهيد الأطرش، حيث جرى نقله إلى المستشفى الأهلي في الخليل".

وكان جيش الاحتلال قد أعدم الشهيد الأطرش بإطلاق النار عليه، في شارع السهلة القريب من المسجد الإبراهيمي، بدعوى نيّته تنفيذ عملية طعن، في الـ22 من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.