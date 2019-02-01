ميشال عون: تشكيل الحكومة أنعش الأسواق المالية

الخليج 365/ بغدادقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تشكيل الحكومة "أنعش الأسواق المالية، لاسيما أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، ورفعها لأعلى مرتبة لها منذ تموز 2018".

جاء ذلك في معرض تعليقه، الجمعة، على عملية تشكيل الحكومة، التي جرت الخميس.

ومساء الخميس، توصلت القوى السياسية، إلى تشكيلة حكومية تضم جميع الفصائل السياسية، تقدم بها رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، إلى عون.



ولفت عون، في بيان صادر عن القصر الجمهوري، أن "تشكيل الحكومة الجديدة، تجديد للثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل، نتيجة التأخير في تأليفها".

وشدد على مواصلة العمل على "إعادة الثقة في لبنان بكل ما تتطلبه العملية من جدية، لأن ما مررنا به خلال أزمة التشكيل قد يكون أعطانا درسا مهما بعدم جواز العبث بقضايا من هذا النوع".

وأضاف "سنستكمل معالجة أزمة النزوح (السوري) وتداعياتها، بالإضافة إلى مكافحة الفساد الذي يشكل مرض العصر".

ولفت الرئيس اللبناني، إلى أن "هذا الأمر بدأ بالفعل من خلال إحالة عدد من الحالات للقضاء، وسنبدأ به بالمؤسسات قبل الأشخاص".

وأكد على عزمه وسعيه الدائمين للمحافظة على الشباب اللبناني في أرضه.

ويراهن لبنان على هذه الحكومة من أجل تطبيق مخرجات مؤتمر سيدر.

وفي نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليون دولار.

