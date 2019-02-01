السناتور الديموقراطي بوكر يعلن ترشحه للرئاسة الأميركية

أعلن السناتور كوري بوكر، اليوم الجمعة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية لينضم إلى عدد متزايد من الديموقراطيين الذين يسعون إلى الحصول على ترشيح حزبهم لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 2020.

وأعلن بوكر، وهو من ولاية نيوجيرسي، عن ترشحه عبر الفيديو. وهو ثاني أميركي من أصل أفريقي يرشح نفسه للانتخابات بعد كمالا هاريس.

وأضاف في فيديو ورسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها إلى أنصاره "أنا كوري بوكر وأرشح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وركز بوكر على جذوره في نيوارك المنقسمة عنصرياً، وهي المدينة الواقعة في نيوجيرسي التي أطلقت حياته المهنية كرئيس بلدية، ليصبح بعد ذلك أول سناتور أميركي أسود عن الولاية.

وقال بوكر "معاً، سنحول ألمنا المشترك إلى هدفنا المشترك. معاً، أميركا ستنهض".

وانضم بوكر (49 عاماً) إلى مجموعة من الديموقراطيين الراغبين في منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبين هؤلاء هاريس السناتورة عن كاليفورنيا، واليزابيث وارن، السناتورة عن ماساشوستس، وجوليا كاسترو رئيسة بلدية سان انطونيو بولاية تكساس سابقاً، وتولسي غابارد النائبة في الكونغرس عن هاواي، وسناتورة نيويورك كيرستن غيليبراند.

كما يفكر نائب الرئيس السابق جو بايدن في دخول السباق. وأعلن الملياردير هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ستاربكس"، الأحد، نيته الترشح كمستقل.