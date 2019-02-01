العاهل الأردني يجري جولة خارجية تشمل تركيا وتونس

أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، عن جولة خارجية يجريها الملك عبدالله الثاني ترافقه عقيلته الملكة رانيا العبدالله، تستمر يومين يزورخلالها تركيا وتونس.
وأوضح الديوان الملكي، في بيان، أن الجولة تبدأ يوم غد السبت،
وعقب تركيا، سيتوجه الملك الأردني إلى تونس يوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
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