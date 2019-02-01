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السفارة المصرية في بيروت تعيد مواطنا بعد تغيبه 20 عامًا

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السفارة المصرية في بيروت تعيد مواطنا بعد تغيبه 20 عامًا
كتبت تهانى شعبان

أكد نزيه النجاري السفير المصري في بيروت، بأن الجهود التي بذلتها السفارة المصرية في لبنان أسفرت عن إعادة المواطن رمضان حسن علي، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي

تدهورت حالته الصحية مؤخرًا بعد عمله لمدة 20 عامًا في لبنان.

وأضاف السفير المصري أن السفارة كانت قد تدخلت لمساعدة المواطن

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في إعفائه من الغرامات المترتبة عليه نتيجة مخالفة نظام الإقامة لسنوات طويلة مراعاة لحالته الصحية، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودته، واستقبله السفير نزيه النجاري بمقر السفارة للاطمئنان على حالته قبل مغادرته عائدًا إلى أرض الوطن.

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