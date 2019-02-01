إصابة فلسطينيين اثنين في تظاهرات مسيرات العودة بقطاع غزة

أصيب فلسطينيان أحدهما بالرصاص الحي في قدمه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، والآخر بقنبلة غاز في القدم شرق مخيم ملكة في مدينة غزة على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركة المئات في الجمعة الـ ٤٥ لمسيرات العودة، والتيتحمل اسم "أسرانا ليسوا وحدهم".
وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه الشبان قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة ، واستهدفت المشاركين في التظاهرات السلمية على
وأكد شهود العيان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بدفع تعزيزات عسكرية على طول الشريط الحدودي شرق محافظات غزة حيث تتواجد مخيمات العودة.
وانطلقت مسيرت العودة في 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.
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