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العميد أحمد المسماريوكالات:
لقى 3 جنود من الجيش الليبي مصرعهم، فجر اليوم الجمعة، إثر إندلاع مواجهات بين قوات الكتيبة 128 مشاة وبين قوات مرتزقة تشادية، في منطقة غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها
وقال الناطق الرسمي باسم القيادةالعامة للجيش الليبى، العميد أحمد المسماري، في بيان مقتضب حول أحداث سبها أوردته بوابة "الوسط" الليبية إن "القوات المسلحة تلقن قوات المرتزقة التشادية التي تساندها
وكانت الكتيبة 128 مشاة في الجيش الليبى أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 من الجيش الليبي في اشتباكات مع قوات مرتزقة تشادية جنوب سبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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