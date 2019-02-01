مقتل 3 من الجيش الليبي في اشتباكات مع قوات مرتزقة تشادية جنوب سبها

العميد أحمد المسماري

وكالات:

لقى 3 جنود من الجيش الليبي مصرعهم، فجر اليوم الجمعة، إثر إندلاع مواجهات بين قوات الكتيبة 128 مشاة وبين قوات مرتزقة تشادية، في منطقة غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة

العامة للجيش الليبى، العميد أحمد المسماري، في بيان مقتضب حول أحداث سبها أوردته بوابة "الوسط" الليبية إن "القوات المسلحة تلقن قوات المرتزقة التشادية التي تساندهافلول الجضران والإرهابيين الهاربين من بنغازي درسًا في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة، وتودع ثلاثة شهداء من أبطالها الشجعان".وكانت الكتيبة 128 مشاة في الجيش الليبى أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجر اليوم الجمعة.