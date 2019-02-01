كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الآلاف يفرون من داعش شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضاعف عدد اللاجئين الموجودين في هذا المخيم القريب من الحدود مع العراق إلى 3 أضعاف منذ ديسمبر الماضي، حيث استقبل أكثر من 23 ألف نازح، ومن المتوقع وصول المزيد، وفقاً لماهيسيتش.
وأضاف "الأسر التي فرت من العنف تحكي أن داعش يمنع مدنيين آخرين من الخروج من هجين".
يذكر أن منطقة هجين هي المعقل الأخير لتنظيم داعش في سوريا، وقد تعرضت منذ نهاية العام الماضي لقصف مكثف من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
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