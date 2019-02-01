كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الآلاف يفرون من داعش شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فر أكثر من 10 آلاف شخص في الأيام الأخيرة من مناطق شمال شرق سوريا التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش، طبقاً لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية، أندريه ماهيسيتش، اليوم في مؤتمر صحفي في جنيف إن "المفوضية طالبت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، بإنشاء ممر آمن لضمان وصول هؤلاء المشردين لمخيم الهول الموجود أيضا في شمال شرق سوريا".

وتضاعف عدد اللاجئين الموجودين في هذا المخيم القريب من الحدود مع العراق إلى 3 أضعاف منذ ديسمبر الماضي، حيث استقبل أكثر من 23 ألف نازح، ومن المتوقع وصول المزيد، وفقاً لماهيسيتش.

وأضاف "الأسر التي فرت من العنف تحكي أن داعش يمنع مدنيين آخرين من الخروج من هجين".