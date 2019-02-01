كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من "طالبان" يشارك في محادثات موسكو حول أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة "بي بي سي فارسي" عن مصدر في حركة "طالبان"، إن "وفدا من المكتب السياسي للحركة في قطر، سيشارك باجتماع موسكو حول أفغانستان، وسيلتقي مع ممثلين من الأحزاب السياسية الأفغانية في موسكو".

وصرح ممثل الجالية الأفغانية في روسيا، أختار صافي، أمس الخميس، أن مؤتمرا للسياسيين الأفغان حول التسوية في البلاد، سيعقد في الفترة، 5-6 فبراير في موسكو، وقد تمت دعوة ممثلي حركة "طالبان" إلى الفعالية، لكن لم يتم تأكيد مشاركتهم بعد.



وبغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، واستضافت روسيا، في 9 نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ"صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر.



وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة "طالبان"، التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد.