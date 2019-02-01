كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيناتور بوكر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيناتور كوري بوكر، اليوم الجمعة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لينضم إلى عدد متزايد من الديمقراطيين الذين يسعون إلى الحصول على ترشيح حزبهم لمواجهة دونالد ترامب في 2020.

وبوكر من ولاية نيوجيرسي، وهو ثاني أمريكي من أصل أفريقي يرشح نفسه للانتخابات بعد كمالا هاريس.

وأضاف بوكر في فيديو ورسالة بريد إلكتروني أرسلهما إلى أنصاره، "أنا كوري بوكر وأرشح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وركز بوكر على جذوره في منطقة نيوارك المنقسمة عنصرياً، وهي المدينة الواقعة في نيوجيرسي التي أطلقت حياته المهنية كرئيس بلدية، ليصبح بعد ذلك أول سناتور أمريكي أسود عن الولاية.

وقال بوكر: "معاً سنحول ألمنا المشترك إلى هدفنا المشترك. معاً أمريكا ستنهض".

وانضم بوكر(49 عاماً) إلى مجموعة من الديمقراطيين الراغبين في منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبين هؤلاء هاريس السيناتورة عن كاليفورنيا، واليزابيث وارن، السيناتورة عن ماساشوستس، وجوليا كاسترو رئيسة بلدية سان أنطونيو بولاية تكساس سابقاً، وتولسي غابارد نائب في الكونغرس عن هاواي، وسيناتورة نيويورك كيرستن جيليبراند.

كما يفكر نائب الرئيس السابق جو بايدن، في دخول السباق.