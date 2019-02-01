كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: لن نتدخل عسكرياً في فنزويلا والخيارات مطروحة على الطاولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن حذر بولتون، البنوك والشركات من التعامل التجاري مع فنزويلا.
واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس الفنزويلي نيكولا س مادورو لم يحترم الديمقراطية والحوار مع المعارضة، مشيراً إلى أن فنزويلا تنال اهتماما كبيراً من الإدارة الأمريكية وفي عهد مادورو كما هوغو تشافيز كانت هناك سياسات ضد الولايات المتحدة
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