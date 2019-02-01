كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: السماح للشرطة باستخدام الرصاص المطاطي ضد محتجي السترات الصفراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي باريس كما في مدن فرنسية عديدة، دعت "السترات الصفراء" إلى الاستمرار في المظاهرات خلال المساء للمشاركة في "ليلة صفراء".
ومن المتوقع أن تجري مظاهرة أخرى الأحد، تحت شعار "الأوشحة الحمراء" من أجل إسماع صوت "الغالبية الصامتة" والدفاع عن "الديموقراطية والمؤسسات"، وضدّ أعمال العنف التي لطخت صورة مظاهرات "السترات الصفراء" منذ نوفمبر.
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