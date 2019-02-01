كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أهم الابتكارات لطلاب الإمارات بمهرجان "أبو ظبي للعلوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتكارات فريدة وسط فعاليات مميزة شهدها مهرجان أبو ظبي للعلوم في دورته التاسعة التي انطلقت في العاصمة الإماراتية، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، جاء هذا خلال التقرير الذي أذاعته فضائية الغد حول أهم الابتكارات والنشاطات على هامش المهرجان.

وأفاد التقرير بأن المهرجان يهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال خالد نمس أحد المبتكرين المشاركين في المهرجان، إنه حدث كبيرة وهام بمشاركة فعالة ليكون هذا الشهر هو شهر الابتكارات لكل الفئات العمري وليس الطلاب فقط، لافتًا إلى أن هناك مشاركة في الأفكار والأهداف للخروج بمنظومة فكرية تليق بالحدث.

كما وأشار التقرير إلى أن المهرجان يشهد أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من مدارس وجامعات أبو ظبي سيتفاعلون مع ما يصل إلى 95 فعالية وورشة عمل في مجالات مختلفة بالإضافة إلى عرض 200 ابتكار وفكرة علمية.

يذكر أن المهرجان تنظمه دائرة التعليم والمعرفة وبمشاركة واسعة من طلاب وطالبات المدارس في كل من أبو ظبي ومنطقة الظفرة ومدينة العين.