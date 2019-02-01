فاجعة…انهيار سور مدرسة بفاس يتسبب في مقتل تلميذين- صورة

في فاجعة جديدة، توفيت تلميذين بمدينة فاس، بعد ظهر اليوم الجمعة، بسبب انهيار سور مدرسة محمد بن عبد الكريم الخطابي بمنطقة باب فتوح.

وحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، فإن التلاميذ كانوا يلعبون كرة القدم أمام المدرسة، قبيل الدخول للحصة المسائية التي تنطلق، يوم الجمعة، في الساعة الثانية والنصف، قبل أن ينهار السور، ويؤدي لوفاة تلميذين كانا خارج فضاء المؤسسة.

وأوضح المصدر ذاته، أن التلميذتين اللذان لقيا مصرعهما، توفيا وهما ينتظران وقت الدخول للمدرسة للحصة المسائية، قبل أن يقعا ضحية للفاجعة.

ومباشرة بعد الحادث، حلت مصالح الأمن لمحيط المؤسسة، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس وعدد من رؤساء المصالح للوقوف على حجم الفاجعة، فيما يرتقب أن تصدر الأكاديمية الجهوية للتعليم بلاغا رسميا في الموضوع.