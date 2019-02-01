مجلس الأمن: الأطراف التزمت بحضور الجولة الثانية من محادثات الصحراء وندعم “كوهلر”

بعد يومين من الاحاطة، التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية “هورست كوهلر” أمام أنظار أعضاء مجلس الأمن الدولي، تبنى المجلس بلاغا جديدا، دعم فيه الجهود الأممية، وأكد التزام الأطراف بجولة ثانية من محادثات جنيف.

وأوضح البلاغ، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، وقدمه رئيس المجلس، ممثل جمهورية الدومينيكان، أن أعضاء مجلس الأمن أبدوا دعمهم الكامل للرئيس الألماني السابق “هورست كوهلر” لجهوده في المنطقة، معبرين عن رضاهم عن الإحاطة، التي قدمها، واستعدادهم لاستكمال دعمهم إلى حين استكمال مهمته.

وتماشيا مع القرار الأممي 2440، الذي تبناه المجلس عام 2018، أكد أعضاء مجلس الأمن رضاهم عن مشاركة كل الأطراف في محادثات جنيف، بمن فيها المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، مؤكدين التزام الأطراف لحضور الجولة الثانية من المحادثات، التي من المرتقب، حسب مجلس الأمن أن تنظم في الربع الأول من العام الجاري.