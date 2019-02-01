سنويا.. المغرب يُغلق 250 مسجدا لخطورته على المصلين

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنها تضطر إلى إغلاق ما بين 200 و250 مسجدا سنويا.

هذه المساجد تُشكل خطورة على المصلين، لما يتطلبه بعضها من ترميم وإصلاح، والبعض الآخر من هدم بصفة نهائية.

وأوضحت الوزارة بأن ضعف وتيرة إصلاح وترميم المساجد، راجع إلى ضعف الميزانية المخصصة من الحكومة للوزارة.