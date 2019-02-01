انتهاء عام الكلب وبدء عام الخنزير.. رأس السنة الصينيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحتفل الصين الأسبوع المقبل باستقبال العام القمري الجديد، وذلك باحتفالات وزحام سفر. إذ من المتوقع أن تشهد الصين ثلاثة مليارات رحلة يقوم بها أشخاص حول البلاد.

وحشد آلاف الركاب حقائب السفر والهدايا في محطة قطارات بيجين، اليوم الجمعة، قبيل أهم عيد في التقويم الصيني.

ويعتبر هذا الوقت من العام، وقت عودة المواطنين لمسقط رأسهم والاجتماع بأسرهم وأصدقائهم.

محطة قطارات بيجين (أ ب)

تقول العاملة في مركز تجميل لي بينغ بينغ، بعد أن ركبت قطارا في رحلة تستمر سبعة عشر ساعة: "يا للهول، هناك الكثير من الناس".

وسيبدأ الثلاثاء المقبل عام الخنزير في دورة التقويم الفلكي الصيني التي تسمر اثنتي عشرة سنة، معلنا انتهاء عام الكلب.

يجتمع الناس حول موائد العشاء عشية الاحتفال، ويوزعون رزما حمراء تحوي نقودا على الصغار ويشعلون الألعاب النارية في منتصف الليل.

وازدانت العاصمة بيجين ومدن أخرى بالمصابيح وأشكال أخرى من الزينة احتفالا بالأعياد، التي تحتفل بها فيتنام أيضا والجاليات الصينية في أرجاء آسيا.