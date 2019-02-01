شكرا لقرائتكم خبر عن موجة ثلجية تضرب بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

اجتاحت العاصمة البريطانية لندن، وأرجاء واسعة من المملكة المتحدة اليوم موجة ثلجية شديد ، مما أدت إلى إغلاق العديد من المدارس والمؤسسات العامة وتأثر وسائل النقل المختلفة.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوي البريطاني في بيان اليوم ، أن انخفاض درجات الحرارة ، أدى إلى موجة صقيع أجتاحت أجزاء واسعة من بريطانيا نتيجة وصول درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، محذراً من أن موجة البرودة سوف تستمر لعدة أيام . وأضاف أن الموجة تسببت في تساقط الثلوج الكثيفة والتي نتج عنها حدوث فوضى في وسائل النقل البري والجوي، مما أدى إلى تعطلت حركة السيارات والقطارات والطائرات في أجزاء واسعة من البلاد .

الجدير بالذكر ان موجة الصقيع هذه أدت إلى إلغاء بعض شركات الطيران في بريطانيا رحلاتها القصيرة من مطار هيثرو في لندن، كما أضطرت بعض المدراس والمؤسسات البريطانية العامة إلى إغلاق أبوابها، كلياً أو جزئياً، بسبب تلك الموجة