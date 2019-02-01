شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يؤيد قرار أمريكا بالخروج من معاهدة القوى النووية المتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بيان نُشِرَ اليوم الجمعة تأييد دول الحلف لقرار الولايات المتحدة الخاص بخروجها من معاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع الاتحاد السوفييتي السابق.

وذكر الحلف في بيانه أن الحلفاء يدعمون هذه الخطوة بشكل مطلق.

كان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من اليوم خروج الولايات المتحدة من المعاهدة، وأكد أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.

وعزت الولايات المتحدة هذه الخطوة إلى تطوير روسيا صواريخ كروز جديدة باسم (9إم729) والتي يعرفها الناتو باسم (إس إس سي8-)، وتمثل هذه الصواريخ، حسب رأي الولايات المتحدة، خرقا واضحا للاتفاقية.