شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يؤيد قرار أمريكا بالخروج من معاهدة القوى النووية المتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الحلف في بيانه أن الحلفاء يدعمون هذه الخطوة بشكل مطلق.
كان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من اليوم خروج الولايات المتحدة من المعاهدة، وأكد أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
وعزت الولايات المتحدة هذه الخطوة إلى تطوير روسيا صواريخ كروز جديدة باسم (9إم729) والتي يعرفها الناتو باسم (إس إس سي8-)، وتمثل هذه الصواريخ، حسب رأي الولايات المتحدة، خرقا واضحا للاتفاقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الناتو يؤيد قرار أمريكا بالخروج من معاهدة القوى النووية المتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.