ترامب: حان وقت العودة إلى الوطن من سوريا وأفغانستان

الخليج 365/ بغدادقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حان وقت العودة إلى الوطن والانسحاب من سوريا وأفغانستان.

وغرد ترامب على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة "تسلمت فوضى عارمة في سوريا وأفغانستان، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى"، مضيفا "خلال حملتي الانتخابية، قلت وبقوة إنه يجب أن تنتهي هذه الحروب في نهاية المطاف".

ولفت ترامب إلى "أننا ننفق 50 مليار دولار سنويا في أفغانستان، وقمنا بضربهم بقوة لدرجة أننا نتفاوض معهم من أجل اليوم بعد 18 عاما"، موضحا أن "سوريا كانت مليئة بعناصر "داعش" حتى وصلت أنا إلى الرئاسة، وسرعان ما دمرنا 100٪ من خلافة التنظيم، لكننا سنراقبه عن كثب".



وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لقد حان الوقت الآن للبدء بالعودة إلى الوطن، وبعد سنوات عديدة علينا أن ننفق أموالنا بحكمة. يجب أن يكون بعض الأشخاص أذكياء".

من جهته، تحدث الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تطبيق "واتس اب" لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، عن جدية ترامب بشأن الانسحاب من أفغانستان بينما حددت شكل "النظام الإسلامي" الذي يضم "جميع الأفغان" وتنوي إقامته بموجب أي اتفاق سلام.

وقال مجاهد إنه "تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي (...) نأمل في حال تم تطبيقه واتخذ الجانب الأمريكي خطوات صادقة والتزم به بصدق أن يؤدي إلى إنهاء الأمريكيين احتلالهم لأفغانستان".

وأضاف "يبدو أن ترامب جدي".

وتحدث المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد هذا الأسبوع عن "مسودة إطار" لاتفاق إلا أنه حذر من أنه لا تزال هناك عراقيل رئيسية بما في ذلك أي انسحاب أمريكي.

