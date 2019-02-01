الان تتابع أمريكا تنسحب من معاهدة القوى النووية مع روسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية مع روسيا، مشيرًا إلى أنه سيتم إخطار موسكو بانسحاب واشنطن من المعاهدة خلال 6 أشهر
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن روسيا لم تلتزم بما ورد في معاهدة الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن واشنطن قررت تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى اعتبارا من غد
وأوضح “بومبيو”، أن واشنطن مستعدة للانخراط في حوار مع روسيا بشأن السيطرة على وقف سباق التسلح.
وأعلن الناتو، تأييده الكامل لقرار واشنطن تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى مع روسيا.
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