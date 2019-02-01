شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو أبو اليزيد: شباب مصر حائط صد قوى لصالح الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الوفدى عمرو أبو اليزيد، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، دشن مُبادرة "الوفد مع الناس" من أجل التواصل الدائم مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، مشيرا إلى أن المُبادرة حققت نجاح كبير فى محافظة الجيزة.

وأضاف "أبو اليزيد"، فى بيان أن هذا الماراثون الذى نظمه الوفد اليوم نتاج طبيعى للمجهود الذى يقوم به المستشار بهاء الدين أبو شقة فى التواصل مع المواطنين وتفعيل مبادرة "الوفد مع الشباب" لذلك نقدم الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد على هذا الجهد.

وتابع قائلا: "أوجه الشكر ايضاً للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى علمنا ممارسة الرياضة والاهتمام بها من خلال تنظيم ماراثون للجرى وماراثون للدراجات وتفعيل دور الشباب خلال الفترة الماضية وأصبحت ممارسة الرياضة لدى الشباب عنصر مهم وهذا أمر إيجابى خاصة أن الشباب هم حائط صد لصالح الوطن ويقدرون ذلك ويقفون إلى جانب القيادة السياسية حيث إنهم يعلمون أن الدولة تسير على الطريق الصحيح".