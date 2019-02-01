خناقة على الهواء.. قصة نائبة برلمانية أثارت جدلا على السوشيال ميديا: "حقوق الإنسان عند ماما" (فيديو)

كتب: ضياء السقا

أثارت المشادة الكلامية بين النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع الناشطةَ الحقوقية الفرنسية كلير تالون، الباحثة بمبادرة الإصلاح العربي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وظهرت النائبة المصرية كضيفة في برنامج "النقاش" على فضائية "فرانس 24"، للحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وانفعلت بشدة على الصحفية الفرنسية، ووصل الأمر إلى تراشق لفظي حاد من جانب غادة عجمي.

ودافعت عجمي عن حقوق الإنسان في مصر قائلة: "الرئيس السيسي، أنقذ مصر والعالم العربي والعالم أجمع من الإرهاب، فلماذا لا تتحدث المنظمات عن حق الصحة والتعليم والاقتصاد، ولماذا تدافع عن الإرهابيين".

بعد ذلك شبهت الناشطة الفرنسية تصريحات النائبة البرلمانية بالمسرحية، الأمر الذي أدى لانفعال عجمي على كلير بشدة قائلة: "حقوق الإنسان بتاعتك عند ماما.. أين حقوق الإنسان من الشهداء وأُسرهم؟! أين حق كل شاب استشهد دفاعا عن بلده، هناك أكثر من 40 ألفًا من الشرطة والجيش والأبرياء استُشهدوا.. لماذا تدعم المنظمات الحقوقية الإرهابيين والمجرمين".

وتداول رواد السشوسال ميديا خناقة النائبة والناشطة الفرنسية على نطاق واسع، وتباينت ردود الفعل على تصريحات عجمي بين مؤيد ومعاض.

ورأى البعض أن انفعال النائبة بهذه الطريقة، هو إهانة لمصر في حد ذاته، كما سخروا من طريقتها في الحوار، فيما دافع البعض الأخر عنها، وبرروا خروجها عن شعورها بسبب حبها وغيرتها على بلدها.

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