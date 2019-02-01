رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان التقى الحريري والنائب العام التمييزي

التقى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داريل مونديس، هذا الأسبوع رئيسَ الوزراء سعد الحريري في إطار زيارة عمل له إلى بيروت.
وكان له أيضًا لقاء مع النائب العام التمييزي سمير حمود وأعضاء من السلك الدبلوماسي. وتندرج هذه البعثة في سياق زيارات العمل التي يقوم بها رئيس القلم بانتظام لإطلاع المسؤولين اللبنانيين على آخر المستجدات في عمل المحكمة.
ورئيس قلم المحكمة مسؤول عن جميع جوانب إدارة المحكمة، بما في ذلك الميزانية، والتمويل، والموارد البشرية، وتوفير الأمن. وتشمل مسؤولياته أيضًا النواحي التنظيمية لعمل المحكمة، والإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، وحماية الشهود، والخدمات اللغوية.
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