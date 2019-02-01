الكرملين: بوتين يؤكد ضرورة إيجاد حل دون تدخل خارجي في فنزويلا

أعلن المتحدث بإسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي ضرورة إيجاد حل في فنزويلا بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وأوضح بيسكوف أنه "تم بحث الوضع في فنزويلا، مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية الداخلية من دون أي تدخل خارجي".
وأشار الى أنه "قد جرت كذلك مناقشة مفصلة لقضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي في ضوء التحرك الأميركي للخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".
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