مصطفى حسين: من المعيب ان محافظة بحجم عكار ان تكون خارج الحكومة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​مصطفى علي حسين​، في تصريح الى أنه "خيرا وبعد مسار مضني تشكلت ​الحكومة​. لا يسعنا إلا أن نتوجه بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين على هذا الإنجاز الذي كان من الممكن أن يتم بأقل وقت لو أن المسؤولين تخلوا عن أنانيتهم لصالح الوطن و المواطن.

وتمنى علي حسين أن "يكون عمل هذه الحكومة مثمر فعال ومنتج. ولكن لا يسعنا أيضا إلا أن ندين هذا الإقصاء الذي أصابنا كطائفة إسلامية علوية إذ نعتبر أن أي حكومة لا يتمثل بها هذا الطيف ليست بحكومة وحدة وطنية"، معربا عن أسفه "لتغييب عكار عن التمثيل الوزاري في الحكومة"، مشددا على أنه "من المعيب ان محافظة بحجم عكار يوجد فيها سبع نواب ان تكون خارج الحكومة".